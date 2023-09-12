Росавиация расследует инцидент с аварийной посадкой Airbus A320

Росавиация создала комиссию для расследования инцидента с самолетом «Уральских авиалиний» в Новосибирской области, который совершил аварийную посадку в пшеничном поле.

«Для расследования причин и обстоятельств серьезного авиационного инцидента с самолетом сформирована комиссия, которая уже направлена к месту события», — говорится в официальном сообщении ведомства в телеграм-канале.

Утром 12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку вне аэродрома в окрестностях села Каменка в Новосибирской области из-за отказа гидравлических систем.

Самолет, совершивший аварийную посадку, направлялся из Сочи в Омск. На борту самолета находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Одному из пассажиров понадобилась медицинская помощь по поводу повышения артериального давления.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента. Из Омска для организации помощи в район посадки направили поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями.