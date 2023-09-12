НАВЕРХ
Актуальная тема
Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Актуальная тема
Посадка Airbus в поле под Новосибирском
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Росавиация расследует инцидент с аварийной посадкой Airbus A320

Источник:
Sibnet.ru
367 0

Росавиация создала комиссию для расследования инцидента с самолетом «Уральских авиалиний» в Новосибирской области, который совершил аварийную посадку в пшеничном поле.

«Для расследования причин и обстоятельств серьезного авиационного инцидента с самолетом сформирована комиссия, которая уже направлена к месту события», — говорится в официальном сообщении ведомства в телеграм-канале.

Утром 12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку вне аэродрома в окрестностях села Каменка в Новосибирской области из-за отказа гидравлических систем.

Самолет, совершивший аварийную посадку, направлялся из Сочи в Омск. На борту самолета находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Одному из пассажиров понадобилась медицинская помощь по поводу повышения артериального давления.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента. Из Омска для организации помощи в район посадки направили поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями.

Тема: Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Авиакомпания рассказала о пилотах, посадивших Airbus в поле
Чудо на пшеничном поле: как пилоты спасли пассажиров и самолет
Аварийные посадки со счастливым концом. СПРАВКА
Авиакомпании придется придумать, как забрать Airbus с поля
смотреть все
ЧП #Происшествия #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Наука признала женский оргазм атавизмом
Выбывший из детского «Голоса» участник покорил «Голос. Уже не дети»
Победитель детского «Голоса» демонстративно покинул новый проект
Стали известны участники второго выпуска «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (0)
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Фото с места аварийной посадки Airbus
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Самое обсуждаемое
58
США передадут активы российских бизнесменов ветеранам ВСУ
47
Хлеб подорожает на 10%
32
Путин анонсировал грандиозные планы развития России
32
Эстония первой узаконит изъятие российских активов
31
Американский штат захотел отделиться от США