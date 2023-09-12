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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Актуальная тема
Посадка Airbus в поле под Новосибирском
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Дело возбудили по факту аварийной посадки А320 под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Следователи возбудили уголовное дело после аварийной посадки в поле в Убинском районе в Новосибирской области самолета Airbus, сообщает Восточное МСУТ СК России.

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший рейсом Сочи – Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту самолета находилось 167 человек, из них 23 ребенка. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Да, гидравлика вытекла полностью», — такую причину озвучил пилот во время переговоров пилотов самолета Airbus перед аварийной посадкой в поле под Новосибирском, которую опубликовал телеграм-канал «112».

Новосибирский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по признакам по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По статье предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет.

Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств ЧП с самолетом Сочи-Омск «Уральских авиалиний». Она направлена к месту происшествия.


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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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