Следователи возбудили уголовное дело после аварийной посадки в поле в Убинском районе в Новосибирской области самолета Airbus, сообщает Восточное МСУТ СК России.

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший рейсом Сочи – Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту самолета находилось 167 человек, из них 23 ребенка. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Да, гидравлика вытекла полностью», — такую причину озвучил пилот во время переговоров пилотов самолета Airbus перед аварийной посадкой в поле под Новосибирском, которую опубликовал телеграм-канал «112».

Новосибирский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по признакам по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По статье предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет.

Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств ЧП с самолетом Сочи-Омск «Уральских авиалиний». Она направлена к месту происшествия.