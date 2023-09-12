Запреты ЕС для россиян посчитали расизмом

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в расизме из-за запрета для россиян.

Фон дер Ляйен заявила, что всем русским, нужно запретить ввозить в ЕС автомобили, мобильные телефоны и другие личные вещи.

«Наверное, это и есть "европейские ценности", не так ли?! Все это направлено на одно: нагнетание напряженности, поддержание войны, подчинение американской неоконсервативной повестке!», — прокомментировал заявление Филиппо в Twitter.

Еврокомиссия решила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях. Уточняется, что страны ЕС не должны препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, если это не предметы роскоши.