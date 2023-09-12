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Запреты ЕС для россиян посчитали расизмом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Etienne Ansotte, © European Union, 2021

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в расизме из-за запрета для россиян.

Фон дер Ляйен заявила, что всем русским, нужно запретить ввозить в ЕС автомобили, мобильные телефоны и другие личные вещи.

«Наверное, это и есть "европейские ценности", не так ли?! Все это направлено на одно: нагнетание напряженности, поддержание войны, подчинение американской неоконсервативной повестке!», — прокомментировал заявление Филиппо в Twitter.

Еврокомиссия решила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях. Уточняется, что страны ЕС не должны препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, если это не предметы роскоши.

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Политика #Мир
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Asd10

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GammiPluh

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sib_man9

какие партнеры))), хохлы просто мотыга которой копают , вкладывать слишком много в мотыгу не имеет смысла...

AK47PROSecurity

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