Омичка рассказала об аварийной посадке в поле. ВИДЕО

Омичка, которая была в аварийно севшем самолете, рассказала, что паники на борту не было, экипаж сработал очень грамотно.

«Мы еще не поняли. Мы пролетели над Омском и полетели в Новосибирск дальше. Все нормально. Весь экипаж сработал очень грамотно. Все спокойно эвакуировались», — рассказала Мария из Омска (запись опубликовал муниципальный депутат Константин Терещенко).

Самолет Airbus A320, летевший рейсом Сочи – Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту самолета находилось 170 человек, из них 23 ребенка.

Пассажиры забрали свой багаж. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в ДК села Убинское.