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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Актуальная тема
Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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МЧС опубликовало свое видео с места аварийной посадки самолета

Источник:
Sibnet.ru
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МЧС России опубликовало новое видео с места аварийной посадки самолета в поле в Убинском районе Новосибирской области. Ведомство открыло горячую линию.

«Пассажиры забрали свой багаж. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в ДК села Убинское. На месте остаются шесть членов экипажа самолета», — сообщает МЧС России.

С 11.00 работает горячая линия МЧС России по номеру телефона 8 (383) 239-99-99. Родственники могут уточнить информацию о том, где находятся их близкие, а также получить психологическую поддержку специалистов ведомства.

Самолет Airbus A320, летевший рейсом Сочи – Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту самолета находилось 170 человек, из них 23 ребенка.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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