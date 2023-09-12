МЧС опубликовало свое видео с места аварийной посадки самолета

МЧС России опубликовало новое видео с места аварийной посадки самолета в поле в Убинском районе Новосибирской области. Ведомство открыло горячую линию.

«Пассажиры забрали свой багаж. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в ДК села Убинское. На месте остаются шесть членов экипажа самолета», — сообщает МЧС России.

С 11.00 работает горячая линия МЧС России по номеру телефона 8 (383) 239-99-99. Родственники могут уточнить информацию о том, где находятся их близкие, а также получить психологическую поддержку специалистов ведомства.

Самолет Airbus A320, летевший рейсом Сочи – Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту самолета находилось 170 человек, из них 23 ребенка.