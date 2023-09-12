Появилось видео севшего в поле под Новосибирском Airbus

Появилось видео с места аварийной посадки самолета Airbus A320 в деревне Каменка Убинского района Новосибирской области, его опубликовала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Самолет стоит в поле, пассажиры не пострадали.

Для пассажиров подготовили пункт временного размещения в местном Доме культуры. Они обеспечены горячим питанием. Пострадавших нет. К месту посадки следуют шесть пассажирских автобусов.

Самолет Airbus A320, летевший рейсом Сочи – Омск, совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области. На борту самолета находилось 170 человек, из них 23 ребенка.