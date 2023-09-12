НАВЕРХ
Актуальная тема
Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Актуальная тема
Посадка Airbus в поле под Новосибирском
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Появилось видео севшего в поле под Новосибирском Airbus

Источник:
Sibnet.ru
541 1

Появилось видео с места аварийной посадки самолета Airbus A320 в деревне Каменка Убинского района Новосибирской области, его опубликовала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Самолет стоит в поле, пассажиры не пострадали.

Для пассажиров подготовили пункт временного размещения в местном Доме культуры. Они обеспечены горячим питанием. Пострадавших нет. К месту посадки следуют шесть пассажирских автобусов.

Самолет Airbus A320, летевший рейсом Сочи – Омск, совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области. На борту самолета находилось 170 человек, из них 23 ребенка.

Тема: Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Пассажиров Airbus отвезут в Омск и Новосибирск по их желанию
Что такое гидравлика самолета. СПРАВКА
Пассажир севшего в поле Airbus: «Мы теряемся в пространстве»
Росавиация расследует инцидент с аварийной посадкой Airbus A320
смотреть все
ЧП #Происшествия #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Наука признала женский оргазм атавизмом
Выбывший из детского «Голоса» участник покорил «Голос. Уже не дети»
Победитель детского «Голоса» демонстративно покинул новый проект
Стали известны участники второго выпуска «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Фото с места аварийной посадки Airbus
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Топ комментариев

Asd10

Фигня полная. Есть план. И весьма забористый. Дровишки в костер подбрасывать, да руки возле огня греть....

GammiPluh

НАТО не готово к конфликту с Россией и никогда не будет, бряцанье оружием тут бесполезно

sib_man9

какие партнеры))), хохлы просто мотыга которой копают , вкладывать слишком много в мотыгу не имеет смысла...

AK47PROSecurity

Никто, никогда, не готов к войне.