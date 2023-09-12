Пассажиров аварийно севшего самолета разместят в деревенском ДК

Пассажиров аварийно севшего самолета «Уральских авиалиний» возле деревни Каменка разместят временно в доме культуры, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Самолет Airbus A320, летевший рейсом Сочи – Омск, совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области. На борту самолета находилось 170 человек, из них 23 ребенка.

По предварительной информации, обошлось без жертв, пассажиры эвакуированы, горения не зафиксировано. К месту посадки следуют шесть пассажирских автобусов для доставки людей в пункт временного размещения.



Для пассажиров подготовили пункт временного размещения в местном Доме культуры. К месту приземления направились оперативная и аэромобильная группы Главного управления МЧС России по Новосибирской области.





