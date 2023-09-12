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Вячеслав и Екатерина Малафеевы пафосно отметили развод

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @malafeev16ru

Бывший футбольный вратарь Вячеслав Малафеев и Екатерина Малафеева развелись. Событие они отметили пышным и ироничным праздником.

Видео с вечеринки опубликовала Екатерина Малафеева в социальных сетях. На торжестве в честь развода собрались друзья бывшей пары.

«Это, возможно, начало новой жизни для каждого из нас. Новый путь куда-то, в кого-то. Но, конечно, спасибо тебе за эти годы прекрасные, я очень счастлив», — трогательно признался спортсмен.

Малафеева попросила встать бывшего мужа на колено, но тот отказался, сославшись на поврежденный мениск. «Вовремя тебя поменяла», — пошутила его экс-супруга.

Также на торжестве Екатерина Малафеева, надкусила торт, как свадебный каравай,  со словами: «Первый муж всегда комом», а затем этот торт прилетел в лицо Малафееву.

Вячеслав и Екатерина Малафеевы были в браке больше 10 лет. У пары есть 10-летний сын. Также у бывшего вратаря есть двое детей от первого барака.

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