Самолет F320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, аварийно сел в Убинском районе Новосибирской области, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, во время рейса Сочи-Омск воздушное судно авиакомпании «Уральские авиалинии» по технической причине совершило аварийную посадку на открытый участок местности в районе деревни Каменка в Убинском районе Новосибирской области.

На борту самолета находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, шесть членов экипажа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Западно-Сибирской транспортной прокуратура организовала проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

По данным russianplanes.net, борт RA-73805 эксплуатируется с 2004 года. Выполняет рейсы «Уральский авиалиний» по России и в страны бывшего СССР.