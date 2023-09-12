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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Актуальная тема
Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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Airbus аварийно сел в поле под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Самолет F320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, аварийно сел в Убинском районе Новосибирской области, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, во время рейса Сочи-Омск воздушное судно авиакомпании «Уральские авиалинии» по технической причине совершило аварийную посадку на открытый участок местности в районе деревни Каменка в Убинском районе Новосибирской области.

На борту самолета находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, шесть членов экипажа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Западно-Сибирской транспортной прокуратура организовала проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.


По данным russianplanes.net, борт RA-73805 эксплуатируется с 2004 года. Выполняет рейсы «Уральский авиалиний» по России и в страны бывшего СССР.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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