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Даню Милохина попросили отправить в армию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Дани Милохина

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина узнала, что блогер Даня Милохин вернулся в Россию, и попросила призвать его на службу.

«Прошу призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России. Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине», — написала Мизулина в телеграм-канале.

Глава ЛБИ отметила, что у блогера нет оснований для отсрочки, поэтому попросила призвать Милохина в ближайшую осеннюю кампанию.

Даня Милохин уезжал из России после начала СВО. Находясь за границей, он делал антироссийские заявления.

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