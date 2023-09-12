Даню Милохина попросили отправить в армию

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина узнала, что блогер Даня Милохин вернулся в Россию, и попросила призвать его на службу.

«Прошу призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России. Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине», — написала Мизулина в телеграм-канале.

Глава ЛБИ отметила, что у блогера нет оснований для отсрочки, поэтому попросила призвать Милохина в ближайшую осеннюю кампанию.

Даня Милохин уезжал из России после начала СВО. Находясь за границей, он делал антироссийские заявления.