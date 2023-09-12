Галки «предавали» друзей ради выгоды

Исследователи обнаружили, что галки легко бросают временных союзников, если это приносит им выгоду, но не поступают родственниками, сообщила пресс-служба Университета Эксетера в Великобритании.

Ученые под руководством профессора Университета Эксетера Алекса Тортона провели эксперимент. Они прикрепили к ногам птиц два разных типа радиомаячков, на сигналы которых реагировали автоматизированные кормушки. Когда две птицы с маячками одного и того же типа подлетали к кормушкам, те открывались.

«Галки проявили необычно высокий уровень стратегического мышления: они быстро начали дружить с теми особями, у которых был тот же тип меток, и бросили своих старых друзей для того, чтобы получить максимальную выгоду. При этом они делали исключения для тех особей, которые были их ближайшими родственниками», — сказал профессор Тортон.

Исследование показало, что галки поддерживают баланс отношений в обществе между родственными особями и друзьями, почти так же, как люди.