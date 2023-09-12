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Появился фрагмент 37 серии сериала «Зимородок»

Источник:
Sibnet.ru
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Турецкий телеканал Star TV опубликовал фрагмент 37 серии сериала «Зимородок», с нее начнется второй сезон.

В фрагменте видно, что раненного после выстрела главного героя — Ферита привозят в больницу, где его сопровождает его любимая, но бывшая жена Сейран. Родственники Ферита, особенно его дед Халис, пытаются прогнать Сейран, но она не уходит.

Когда Фериту становится лучше, он говорит Халису, что хочет быть только с Сейран, и тому приходится согласиться на новую свадьбу, только на этот раз по желанию героев.

Ферит и Сейран снова женятся, несмотря на протест родственников. Фрагмент заканчивается появлением неожиданных гостей — внебрачной дочери Халиса Нюкхет и ее сына Кайи. Они явно изменят ситуацию в особняке.

37 серия «Зимородка» выйдет в пятницу, 15 сентября.

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