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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США поставят Украине дальнобойные ракеты с кассетной начинкой

Источник:
Reuters
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Белый дом готов одобрить поставки на Украину оперативно-тактических ракете ATACMS, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

«Администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку Украине ракет большей дальности, начиненных кассетными элементами», — сказал один из источников.

Речь идет о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) оперативно-тактических ракете ATACMS с дальностью полета до 300 километров и ракет GMLRS.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что такие ракеты позволили бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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Топ комментариев

Asd10

Фигня полная. Есть план. И весьма забористый. Дровишки в костер подбрасывать, да руки возле огня греть....

GammiPluh

НАТО не готово к конфликту с Россией и никогда не будет, бряцанье оружием тут бесполезно

sib_man9

какие партнеры))), хохлы просто мотыга которой копают , вкладывать слишком много в мотыгу не имеет смысла...

AK47PROSecurity

Никто, никогда, не готов к войне.