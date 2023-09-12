США поставят Украине дальнобойные ракеты с кассетной начинкой

Белый дом готов одобрить поставки на Украину оперативно-тактических ракете ATACMS, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

«Администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку Украине ракет большей дальности, начиненных кассетными элементами», — сказал один из источников.

Речь идет о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) оперативно-тактических ракете ATACMS с дальностью полета до 300 километров и ракет GMLRS.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что такие ракеты позволили бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории.