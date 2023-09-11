Рекламный щит с оптической иллюзией удивил прохожих. ВИДЕО

Необычное видео появилось в Сети — прохожие в Гонконге останавливаются перед баннером с серыми полосами и начинают трясти головой. Со стороны это выглядит странно, однако люди следуют указанию, написанному на рекламном щите.

Дело в том, что билборд, размещенной сетью ресторанов быстрого питания KFC, представляет собой оптическую иллюзию. Если человек встанет перед щитом и потрясет головой, то сможет рассмотреть зашифрованное изображение.

Необычная реклама посвящена выпуску новых чипсов FING FING Cajun Chips. Словосочетание «fing fing» означает «потрясти». Чтобы увидеть, что спрятано за полосками, надо в прямом смысле потрясти головой.

Проверить эффект иллюзии можно за обычным монитором — соответствующая картинка опубликована KFC. Если быстро поводить головой справа налево и обратно, то можно рассмотреть силуэт закуски. При обычном прямом взгляде его не видно. Сама закуска выглядит так.

реклама KFC с оптической иллюзией Фото: © KFC

Ранее необычная оптическая иллюзия набрала популярность в TikTok — она позволяет мгновенно определить характер человека. Психологи нередко используют такие картинки для быстрых тестов.