WhatsApp получит поддержку сторонних чатов

Мессенджер WhatsApp получит новую функцию, которая обеспечит совместимость со сторонними платформами обмена сообщениями. Например, в WhatsApp можно будет читать сообщения из чата Telegram или Snapchat.

В свежей бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.19.8 уже появился новый экран под названием Third-party Chats (сторонние чаты), пишет The Verge. Экран предоставит пользователю специальное меню для просмотра входящих сообщений от людей, использующих другие приложения.

Требование обеспечить совместимость со сторонними платформами обмена сообщениями к крупнейшим цифровым сервисам выдвинули власти Евросоюза. Обязательным оно станет с марта 2024 года.

Нарушение этих правил может повлечь наказание в виде штрафа в размере до 10% от общего глобального оборота компании, 20% для повторных нарушителей. Также повторные нарушения могут привести к наложению санкций ЕС.