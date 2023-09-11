Разработчик приложений Avroid представил платформу, которая позволяет запускать на устройствах с операционной системой «Аврора» любые Android-приложения.

Платформа создает на устройстве второе рабочее пространство на основе открытого кода Android Open Source Project, которое представляет собой контейнер, позволяющий запускать любые приложения, разработанные для Android.

Эксперты отмечают, что новая платформа открывает большие возможности для ОС «Аврора» — отпадает необходимость переносить на российскую операционную систему все популярное и востребованное программное обеспечение.

В 2024 году планируется реализация 2 миллионов устройств на базе «Авроры» во всех сегментах. Эмулятор Avroid также работает с мобильным режимом ОС Astra Linux, и другими российскими операционными системами.