НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Российская операционка научилась запускать любые Android-приложения

Источник:
Sibnet.ru
213 1

Разработчик приложений Avroid представил платформу, которая позволяет запускать на устройствах с операционной системой «Аврора» любые Android-приложения.

Платформа создает на устройстве второе рабочее пространство на основе открытого кода Android Open Source Project, которое представляет собой контейнер, позволяющий запускать любые приложения, разработанные для Android.

Эксперты отмечают, что новая платформа открывает большие возможности для ОС «Аврора» — отпадает необходимость переносить на российскую операционную систему все популярное и востребованное программное обеспечение.

В 2024 году планируется реализация 2 миллионов устройств на базе «Авроры» во всех сегментах. Эмулятор Avroid также работает с мобильным режимом ОС Astra Linux, и другими российскими операционными системами.

Еще по теме
WhatsApp получит поддержку сторонних чатов
Умер главный разработчик легендарной PowerPoint
WhatsApp научился отправлять HD‑видео
Google представил новый логотип Android
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
8763
2
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
11605
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
14804
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
15297
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
17692
0
Как выбрать
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
31.08.23, 23:54
1912
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
2687
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
5715
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
19920
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
19416
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Наука признала женский оргазм атавизмом
Выбывший из детского «Голоса» участник покорил «Голос. Уже не дети»
Победитель детского «Голоса» демонстративно покинул новый проект
Стали известны участники второго выпуска «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

В марте 2022 г. США сорвали мирные переговоры намеренно, убив при этом одного из членов украинской стороны,...

VALGOR

Контрнаступ выдохся украм нужна передышка.....

Asd10

Фигня полная. Есть план. И весьма забористый. Дровишки в костер подбрасывать, да руки возле огня греть....

CaRdan

Почему вы подменяете понятия? Когда страну в состояние концлагерь загоняют из-вне, это правильно?