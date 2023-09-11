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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Россию завалили контрафактным автозапчастями

Источник:
Sibnet.ru
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После ухода иностранных автомобильных брендов из России власти фактически убрали запрет на ввоз в страну контрафактных запчастей, из-за чего на рынке значительно выросло число подделок, заявил член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов.

«Более сложные запчасти, которые существуют только в виде оригинальной продукции с маркой самого автопроизводителя, подделывали и раньше, но сейчас этот некачественный контрафакт более активно завозят в Россию», — цитирует эксперта «Газета.Ru».

Плисов отметил, что недорогие расходники к автомобилям, такие как фильтры и колодки, подделывают редко, потому что их производит множество фирм из разных стран и продает по доступным ценам.

Для таможни фактически единственным способом борьбы с подделками была защита интеллектуальной собственности со стороны автопроизводителей. Производители заранее информировали таможенные посты, через которые шли товары под их брендами.

«Эти механизмы сняты, других механизмов у таможни нет. В результате мы имеем лавинообразный поток контрафактных запчастей под видом оригинальных. Что самое плохое, поддельные запчасти для двигателей имеют невероятно низкое качество», — констатировал Плисов.

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