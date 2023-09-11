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Чехия импортировала рекордный объем российской нефти

Источник:
Czech News Agency
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Чехия по итогам года импортирует наибольший объем российской нефти за последние 11 лет, сообщила пресс-секретарь государственной компании-оператора чешских нефтепроводов Mero Барбора Путцова.

«Чехия использует все больше российской нефти. В первом полугодии текущего года поступившая по нефтепроводу "Дружба" российская нефть составляла около 65% от импортируемой нефти. За прошлый год этот показатель составил 56%», — сказала она в интервью Czech News Agency.

Нефть поступает в Чехию из двух основных источников. Один из них — нефтепровод «Дружба», по нему идет нефть из России. Другая часть поставок идет по трубопроводу IKL из Германии, который соединяется с трубопроводом TAL в Италии.

Потолок цен на российские энергоносители, который был введен в рамках шестого пакета санкций против России, не затрагивает нефтепровод «Дружба». По нему нефть кроме Чехии получают Хорватия, Болгария и Венгрия.

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