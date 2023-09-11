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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пленный боец ВСУ попросил российское гражданство у Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Пленный боец Вооруженных сил Украины попросил российское гражданство у президента Владимира Путина. Видео с его просьбой опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Уважаемый Владимир Владимирович, если есть такая возможность, оставьте меня на территории Российской Федерации», — сказал военнопленный и попросил Путина посодействовать в получении российского гражданства.

В беседе командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым пленный отметил, что не хочет возвращаться на Украину при текущей власти. Боец ВСУ рассказал, что командование его батальона скрывает потери, которые достигают 70%.

Военного взяли в плен на западной окраине Клещеевки бойцы спецназа «Ахмат», уточнил в своей публикации Кадыров. Он служил в 426-м батальоне 142-й бригады ВСУ.

Тема: Военная операция на Украине
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