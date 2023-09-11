НАТО отработает сценарий вторжения России в Европу

НАТО проведет масштабные военные учения «Стойкий защитник» весной 2024 года, в ходе которых силы альянса отработают сценарий нападения со стороны России».

Маневры состоятся в Германии, Польше и прибалтийских государствах. Участие в них должны принять военные из 31 государства НАТО, а также представители армии Швеции, которая пока официально не вступила в Североатлантический альянс, пишет Financial Times.

В учениях могут быть задействованы около 41 тысячи военных и не менее 50 кораблей. Военные в ходе учений совершат 500–700 боевых вылетов. По оценке экспертов, они станут крупнейшими со времен холодной войны.

Издание отмечает, что учения должны продемонстрировать готовность вооруженных сил стран альянса к потенциальному военному конфликту с Россией.