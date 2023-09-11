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Майнерам предложили ограничить доступ к электроэнергии

Источник:
РИА Новости
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Право недискриминационного доступа к электросетям не должно распространяться на майнеров криптовалюты, заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

Недискриминационный доступ к услугам по передаче электроэнергии предусматривает обеспечение равных условий предоставления услуги потребителям вне зависимости от организационно-правовой формы и правовых отношений с лицом, оказывающим эти услуги.

«Настойчиво предлагаем из недискриминационного доступа майнеров или исключить вообще, или хотя бы временно. Так мы сможем сначала подключать промышленные, социальные объекты, ЖКХ», — сказал министр на полях Восточного экономического форума.

По действующим правилам энергосистема обязана обеспечить техническое присоединение любой новой нагрузки потребления. При этом в ряде регионов не всегда есть возможность подключить новых потребителей.

Минэнерго ранее сообщило о росте потребления электроэнергии майнерами криптовалют. Самый высокий показатель потребления электроэнергии, затраченной на добычу криптовалют, зафиксирован в Сибирском федеральном округе.

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