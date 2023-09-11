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Ким Чен Ын отправился на поезде на переговоры с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Лидер КНДР Ким Чен Ын отбыл на поезде из Пхеньяна в Россию, где должна состояться их встреча с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на источники.

Встреча двух лидеров должна пройти 13 сентября, уточнил YTN. Эту информацию подтвердил РБК источник в российской делегации.

О том, что переговоры двух лидеров о военном сотрудничестве могут состояться во Владивостоке в дни, когда там проходит ВЭФ, ранее писала газета The New York Times (NYT). 

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники также подтверждает информацию о скором приезде северокорейского лидера в Россию и его скорой встрече с Путиным.

По данным NYT, КНДР хотела бы, чтобы Россия предоставила ей передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольственную помощь. 

Официальный представитель Кремля Песков отказался комментировать публикацию издания. «Нам нечего вам сказать по этой теме», — заявил он.

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