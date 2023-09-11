НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Центробанк обсудит ограничение зарубежных переводов в рублях

Источник:
«Российская газета»
168 0

Центробанк обсуждает идею ограничить зарубежные переводы в рублях, подтвердил зампредседателя регулятора Алексей Гузнов.

Он отметил, что дискуссия о трансформации валютного регулирования уже началась. «Время для того, чтобы переосмыслить существующую систему валютных ограничений, точнее снять их — ограничения, наступило», — констатировал он.

Комментируя ранее прозвучавшее заявление председателя правления ВТБ Андрея Костина, который в виде одной из мер по снижению волатильности на валютном рынке предложил ввести лимиты на перевод за рубеж средств в рублях, Гузнов подтвердил, что это — один из элементов этой дискуссии.

Костин предложил установить порог на уровне, равном валютным ограничениям — 1 миллион долларов. Гузнов сказал, что эту идею еще предстоит проанализировать, так как речь идет об определенной оценке движения капитала.

«Рубли переводятся за рубеж, потом возвращаются в Россию, идут на биржу, валюта покупается и идет за рубеж — все это требует оценки, анализа по объемам, по тому, насколько этот механизм действительно задействован и так далее», — отметил зампред ЦБ.

Еще по теме
Майнерам предложили ограничить доступ к электроэнергии
Новосибирцы и москвичи предпочли доллары, а не евро
Помощник Путина заверил, что пик ослабления рубля пройден
Россияне составили список самых дорогих городов‑миллионников
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Наука признала женский оргазм атавизмом
Выбывший из детского «Голоса» участник покорил «Голос. Уже не дети»
Стали известны участники второго выпуска «Голос. Уже не дети»
Победитель детского «Голоса» демонстративно покинул новый проект
Обсуждение (0)
Картина дня
Ким Чен Ын отправился на поезде на переговоры с Путиным
Зеленский признал, что у наступления ВСУ не будет «хеппи‑энда»
Майнерам предложили ограничить доступ к электроэнергии
Медведев призвал к разрыву отношений с Евросоюзом
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
58
США передадут активы российских бизнесменов ветеранам ВСУ
47
Хлеб подорожает на 10%
32
Тактика российских военных ошарашила украинских генералов
32
Путин анонсировал грандиозные планы развития России
32
Эстония первой узаконит изъятие российских активов