Центробанк обсудит ограничение зарубежных переводов в рублях

Центробанк обсуждает идею ограничить зарубежные переводы в рублях, подтвердил зампредседателя регулятора Алексей Гузнов.

Он отметил, что дискуссия о трансформации валютного регулирования уже началась. «Время для того, чтобы переосмыслить существующую систему валютных ограничений, точнее снять их — ограничения, наступило», — констатировал он.

Комментируя ранее прозвучавшее заявление председателя правления ВТБ Андрея Костина, который в виде одной из мер по снижению волатильности на валютном рынке предложил ввести лимиты на перевод за рубеж средств в рублях, Гузнов подтвердил, что это — один из элементов этой дискуссии.

Костин предложил установить порог на уровне, равном валютным ограничениям — 1 миллион долларов. Гузнов сказал, что эту идею еще предстоит проанализировать, так как речь идет об определенной оценке движения капитала.

«Рубли переводятся за рубеж, потом возвращаются в Россию, идут на биржу, валюта покупается и идет за рубеж — все это требует оценки, анализа по объемам, по тому, насколько этот механизм действительно задействован и так далее», — отметил зампред ЦБ.