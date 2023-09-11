НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский признал, что у наступления ВСУ не будет «хеппи‑энда»

Источник:
Sibnet.ru
698 14

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление украинской армии в любом случае не закончится «хеппи-эндом» для Киева.

«Все мы хотим, чтобы у нас был успех и счастливый конец. Но это не фильм со счастливым концом, у нас не будет счастливого конца, мы потеряли много людей. Счастливого конца не будет. Мы должны это признать», — сказал Зеленский в интервью CNN.

По его словам, контрнаступление — не фильм, оно не длится полтора часа. Он сказал, что поставки западного оружия для украинской армии автоматически не приведут к скорым результатам на поле боя.

«Пока мы сидим и говорим об этом контрнаступлении, когда многие люди говорят, что оно идет очень медленно, оно все еще продолжается», — отметил Зеленский.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что «контрнаступление Украины — «это не пробуксовка, это провал».

Еще по теме
Экс‑аналитик ЦРУ заявил, что у США нет никакого плана по Украине
МИД России предупредил об угрозе войны на Корейском полуострове
Испанская газета объяснила, почему Украину ждет поражение
Пашинян заявил об угрозе новой войны с Азербайджаном
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Наука признала женский оргазм атавизмом
Выбывший из детского «Голоса» участник покорил «Голос. Уже не дети»
Стали известны участники второго выпуска «Голос. Уже не дети»
Победитель детского «Голоса» демонстративно покинул новый проект
Обсуждение (14)
Картина дня
Ким Чен Ын отправился на поезде на переговоры с Путиным
Зеленский признал, что у наступления ВСУ не будет «хеппи‑энда»
Майнерам предложили ограничить доступ к электроэнергии
Медведев призвал к разрыву отношений с Евросоюзом
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

В марте 2022 г. США сорвали мирные переговоры намеренно, убив при этом одного из членов украинской стороны,...

VALGOR

Контрнаступ выдохся украм нужна передышка.....

CaRdan

Почему вы подменяете понятия? Когда страну в состояние концлагерь загоняют из-вне, это правильно?

Asd10

Фигня полная. Есть план. И весьма забористый. Дровишки в костер подбрасывать, да руки возле огня греть....