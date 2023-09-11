Зеленский признал, что у наступления ВСУ не будет «хеппи‑энда»

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление украинской армии в любом случае не закончится «хеппи-эндом» для Киева.

«Все мы хотим, чтобы у нас был успех и счастливый конец. Но это не фильм со счастливым концом, у нас не будет счастливого конца, мы потеряли много людей. Счастливого конца не будет. Мы должны это признать», — сказал Зеленский в интервью CNN.

По его словам, контрнаступление — не фильм, оно не длится полтора часа. Он сказал, что поставки западного оружия для украинской армии автоматически не приведут к скорым результатам на поле боя.

«Пока мы сидим и говорим об этом контрнаступлении, когда многие люди говорят, что оно идет очень медленно, оно все еще продолжается», — отметил Зеленский.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что «контрнаступление Украины — «это не пробуксовка, это провал».