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Медведев призвал к разрыву отношений с Евросоюзом

Источник:
Sibnet.ru
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России было бы лучше временно приостановить дипломатические отношения со странами Евросоюза, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Евросоюз запретил россиянам ввозить на территорию ЕС автомобили, личные смартфоны, ноутбуки и даже средства гигиены. Еврокомиссия разъяснила, что на эти вещи действуют санкции.

Это «плевок в лицо» каждому россиянину, написал в своем телеграм-канале Медведев. По его словам, Евросоюз «без околичностей» сказал россиянам, что они для него «люди второго сорта, этакие Шариковы».

Зампред Совбеза отметил, что вводить ответные ограничения в отношении граждан ЕС — это точно не вариант. «Мы не расисты, <...> да и те, кто к нам приезжает, обычно любят и ценят Россию», — уточнил он.

По его мнению, лучшим вариантом было бы «приостановить дипломатические сношения с ЕС и вывести дипперсонал в нашу страну».Он уверен, что этот шаг напугает европейских чиновников.

«Ибо посольства эвакуируют перед вполне определенными событиями», — подчеркнул Медведев.

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Политика #Мир
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