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Вышла первая серия финального сезона «Контейнера»

Источник:
Sibnet.ru
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Премьера третьего, финального сезона сериала «Контейнер» состоялась в видеосервисе Start в четверг, 14 сентября.

Сериал «Контейнер» поднимает тему суррогатного материнства и социального неравенства.

В третьем сезоне зрители, чем закончится история главной героини Саши (Оксана Акиньшина). Сюжет останется запутанным и ответы на все вопросы будут даны лишь в самом конце.

Финальный сезон будет состоять из восьми эпизодов. Первую серию покажут в четверг, 14 сентября. Новые эпизоды будут выходить раз в неделю по четвергам. Финал сериала состоится 2 ноября.

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Культгид #Кинематограф
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