Вышел третий сезон сериала «Утреннее шоу»

Премьера третьего сезона сериала «Утреннее шоу» состоялась на стриминговом сервисе Apple TV+ в среду, 13 сентября.

Сериал «Утреннее шоу» рассказывает о телеведущей Алекс Леви, которая конкурирует с журналисткой Брэдли Джексон.

В третьем сезоне будущее UBA вновь окажется под угрозой, когда каналом заинтересуется влиятельная технологическая компания. Из-за возможности появления новых владельцев сети в команде «Утреннего шоу» могут произойти крупные изменения.

Всего в третьем сезоне будет 10 серий. 13 сентября выйдут два первых эпизода, последующие серии будут выходить каждую среду до 8 ноября.