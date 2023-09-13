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Вышел третий сезон сериала «Утреннее шоу»

Источник:
Sibnet.ru
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Премьера третьего сезона сериала «Утреннее шоу» состоялась на стриминговом сервисе Apple TV+ в среду, 13 сентября.

Сериал «Утреннее шоу» рассказывает о телеведущей Алекс Леви, которая конкурирует с журналисткой Брэдли Джексон.

В третьем сезоне будущее UBA вновь окажется под угрозой, когда каналом заинтересуется влиятельная технологическая компания. Из-за возможности появления новых владельцев сети в команде «Утреннего шоу» могут произойти крупные изменения.

Всего в третьем сезоне будет 10 серий. 13 сентября выйдут два первых эпизода, последующие серии будут выходить каждую среду до 8 ноября.

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Топ комментариев

Asd10

Ну так и в Америке твоей любимой есть такое. Человеки сделали себя сами. Чем плохо?? 🤔

Uynachalnica

И как это, знали о дырах и отпустили?

viktor1.82

И "мат" какие то дегенераты ставят минусы....вся страна знала, что он не чист на руку ещё при Ельцине,...

колобок11

Он не сметану съел - он страну продал!