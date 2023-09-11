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Бузова показала интригующее фото со съемок новогоднего фильма

Источник:
Sibnet.ru
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Ольга Бузова опубликовала фотографию в телеграм-канале, где ей снимают грим. Ведущая сообщила, что снимается для нового фильма.

«Снимаюсь в лучшей роли для новогоднего фильма на ТНТ», — подписала снимок Бузова.

В каком именно проекте участвует телеведущая и что за роль ей досталась, не уточняется.

Фото: © телеграм-канал Ольги Бузовой

Ранее в Сети появилась информация, что ТНТ переснимет фильм «Иван Васильевич меняет профессию» под названием «Иван Васильевич меняет все». В проекте будут задействованы звезды телеканала и популярные артисты.

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