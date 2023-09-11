Стала известна возможная причина крушения станции «Луна‑25»

Причиной крушения межпланетной станции «Луна-25» могла быть неисправность прибора для измерения ориентации и ускорения «Биус-Л», не проходивший испытания в космосе.

Главный признак надежности любого прибора — его испытанность в полете, сказал источник РИА Новости. «Между "новинкой" и испытанным устройством всегда лучше выбирать второй вариант», — отметил собеседник агентства.

По его словам, прибор предназначен для определения ориентации космической станции и определения скорости полета. Эти данные он передает на компьютер станции, а та выдает команду двигателю. Источник подчеркнул, что сбой в работе прибора для навигации — лишь одна из версий, окончательное решение вынесет аварийная комиссия.

«Биус-Л» сделан полностью из российских комплектующих, включая электронику. Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Перед разработчиками стояла задача создать полностью российский прибор «в кратчайшие сроки».

Первая за почти 50 лет отечественная лунная станция «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Посадка аппарата ожидалась 21 августа. 19 августа «Роскосмос» сообщил, что борту станции произошла нештатная ситуация. На следующий день «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту и разбилась.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов уточнил, что двигатель «Луны-25» при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат «врезался» в спутник Земли.