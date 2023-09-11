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Подросток с ножом напал на людей в ростовской школе

Источник:
Sibnet.ru
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Девятиклассник с ножом и маске зашел в школу в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области и ранил четырех взрослых, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В 07.50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых — троих сотрудников и родственника одного из учеников.

«Нападавший задержан очевидцами. Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием», — написал в телеграм-канале губернатор.

На месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал. Состояние получивших ранения —легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

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