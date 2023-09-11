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Китайские ученые приравняли пиво по пользе к кефиру

Источник:
Sibnet.ru
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Пиво
Фото: © Sibnet.ru

Ученые Даляньского медицинского университета в Китае выяснили, что пиво позитивно воздействует на микробиом кишечника, регулируя иммунные функции, сообщается в журнале Frontiers in Nutrition.

Полифенолы и некоторые другие вещества из пива расщепляются микроорганизмами, обитающими в слизистой оболочке кишечника.  

Китайские ученые отмечают, что полифенолы в пиве обладают свойствами пребиотиков, которые содержатся в кефире и йогурте. Это вещества, помогающие размножаться полезным бактериям и мешающие это делать вредным.

Пиво может играть полезную роль в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета, нейродегенеративных болезней, рака, неалкогольной жировой болезни печени и в профилактике инфекций.

Авторы статьи предупреждают, что за счет алкоголя пиво может быть вредным. Полезные эффекты отмечают, только когда его потребляют в безопасных пределах. Для мужчин это примерно две банки 5-градусного напитка по 340 миллитров в день, для женщин — одна. Полезным будет и безалкогольное пиво.

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