Китайские ученые приравняли пиво по пользе к кефиру

Ученые Даляньского медицинского университета в Китае выяснили, что пиво позитивно воздействует на микробиом кишечника, регулируя иммунные функции, сообщается в журнале Frontiers in Nutrition.

Полифенолы и некоторые другие вещества из пива расщепляются микроорганизмами, обитающими в слизистой оболочке кишечника.

Китайские ученые отмечают, что полифенолы в пиве обладают свойствами пребиотиков, которые содержатся в кефире и йогурте. Это вещества, помогающие размножаться полезным бактериям и мешающие это делать вредным.

Пиво может играть полезную роль в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета, нейродегенеративных болезней, рака, неалкогольной жировой болезни печени и в профилактике инфекций.

Авторы статьи предупреждают, что за счет алкоголя пиво может быть вредным. Полезные эффекты отмечают, только когда его потребляют в безопасных пределах. Для мужчин это примерно две банки 5-градусного напитка по 340 миллитров в день, для женщин — одна. Полезным будет и безалкогольное пиво.