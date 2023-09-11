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Названы опасные последствия купания в бассейне

Источник:
Sibnet.ru
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Бассейн
Фото: © Андрей Кучеренко

Купание в бассейне может привести к заражению грибком, гепатитом А, туберкулезом и другими заболеваниями рассказала дерматолог Наталия Жовтан.

«Через воду в плавательном бассейне можно заразиться такими заболеваниями, как аденовирусная инфекция, эпидермифития и другие грибковые заболевания, вирусный гепатит А, вирус Коксаки, дизентерия, легионеллез, туберкулез, энтеробиоз, лямблиоз и другие», — сказала NEWS.ru Жовтан.

В группе риска находятся дети любого возраста, которые еще не умеют плавать и заглатывают воду из бассейна. Также плавание может представлять опасность для людей, которые недавно перенесли какие-либо болезни: из-за ослабленного иммунитета повышаются риски развития инфекции в организме.

Специалисты также рекомендуют воздержаться от бассейна людям, у которых есть ранки, трещинки, порезы, мозоли, царапины, поскольку через них быстро проникает грибок и другие болезни.

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