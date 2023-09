Сознанный нейросетью трек заявили на «Грэмми»

Сгенерированный искусственным интеллектом трек «Heart on My Sleeve» может быть номинирован на премию «Грэмми» в двух категориях.

Интернет-хит «Heart on My Sleeve» создал анонимный автор Ghostwriter. В песне содержится вокал, похожий на голоса исполнителей The Weeknd и Дрейка.

Президент Национальной академии искусства и науки звукозаписи Харви Мейсон сообщил, что трек поборется в номинациях «Грэмми» за «Лучшую рэп-песню» и «Песню года», поскольку обе награды присуждаются авторам, а не исполнителям.

Он подтвердил, что с творческой точки зрения композиция «абсолютно подходит (под критерии), поскольку она была написана человеком», сообщает The New York Times.