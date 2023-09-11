НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сознанный нейросетью трек заявили на «Грэмми»

Источник:
Sibnet.ru
219 0

Сгенерированный искусственным интеллектом трек «Heart on My Sleeve» может быть номинирован на премию «Грэмми» в двух категориях.

Интернет-хит «Heart on My Sleeve» создал анонимный автор Ghostwriter. В песне содержится вокал, похожий на голоса исполнителей The Weeknd и Дрейка.

Президент Национальной академии искусства и науки звукозаписи Харви Мейсон сообщил, что трек поборется в номинациях «Грэмми» за «Лучшую рэп-песню» и «Песню года», поскольку обе награды присуждаются авторам, а не исполнителям.

Он подтвердил, что с творческой точки зрения композиция «абсолютно подходит (под критерии), поскольку она была написана человеком», сообщает The New York Times.

Еще по теме
Победитель детского «Голоса» демонстративно покинул новый проект
Nirvana выпустит 53 неизданных трека
Тося Чайкина выпустила кавер на песню «Я шагаю по Москве»
Пять самых виртуозных барабанщиков
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Наука признала женский оргазм атавизмом
Выбывший из детского «Голоса» участник покорил «Голос. Уже не дети»
Загадочное «золотое яйцо» нашли на дне Тихого океана
Стали известны участники второго выпуска «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (0)
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Топ комментариев

mosquito__2010

Западным лжецам и преступникам из США, Европы и прочим, организовавшим кровавый гос. переворот на Украине...

Nik3316

я тебя удивлю, но в ЕС ты пахнешь как русский мир)))))))) и смотрят на тебя так же... они не отличают...

mosquito__2010

"Я - головка от часов Заря." (С)

pepelmetal

Как зелик и обещал, рыб кормить