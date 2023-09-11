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Помощник Путина заверил, что пик ослабления рубля пройден

Источник:
«Интерфаксу»
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Помощник президента России Максим Орешкин
Помощник президента России Максим Орешкин
Фото: © пресс-служба президента России

Пик ослабления курса рубля позади, заявил помощник президента России и бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В ближайшие месяцы на российском рынке сформируется избыток валюты за счет более высоких объемов валютной выручки от выросших цен на экспортные товары, сказал Орешкин «Интерфаксу».

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«Что с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке», — отметил помощник президента.

В начале августа рубль продолжил ослабление и преодолел отметку в 100 за доллар, вскоре после чего Банк России инициировал внеплановое повышение ключевой ставки до 12%.

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