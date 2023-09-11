Глава таможни назвал «полным беспределом» запрет на ввоз шампуней в ЕС

Запрет на въезд россиян в ЕС со своими автомобилями, смартфонами и шампунями является «полным беспределом», но реально повлиять на решение европейцев Россия не может, сказал врио руководителя ФТС Руслан Давыдов.



Въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт. К этой же категории относятся такие личные вещи как смартфоны, ноутбуки, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты.



«Глупость европейцев и вообще полный беспредел, то что они творят. Понимаете, это товары для личного пользования. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны», — заявил РБК Давыдов.

На вопрос о возможных выходах из ситуации он напомнил, что страны ЕС заморозили таможенное сотрудничество с Россией, о чем официально уведомили.



«Поэтому то, как они на своей территории распоряжаются основными принципами таможенного оформления может вызывать только сожаление и непонимание, а повлиять на них мы не можем, по крайне мере силами таможни», — отметил врио главы ФТС.



Говоря о возможных ответных действиях Давыдов выразил надежду, что Россия «подобный беспредел творить не будет», поскольку «мы цивилизованные люди в отличие от них».