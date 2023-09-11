НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава таможни назвал «полным беспределом» запрет на ввоз шампуней в ЕС

Источник:
Sibnet.ru
347 2
Пункт досмотра в аэропорту Толмачево
Фото: © Sibnet.ru

Запрет на въезд россиян в ЕС со своими автомобилями, смартфонами и шампунями является «полным беспределом», но реально повлиять на решение европейцев Россия не может, сказал врио руководителя ФТС Руслан Давыдов.

Въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт. К этой же категории относятся такие личные вещи как смартфоны, ноутбуки, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты.

«Глупость европейцев и вообще полный беспредел, то что они творят. Понимаете, это товары для личного пользования. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны», — заявил РБК Давыдов.

На вопрос о возможных выходах из ситуации он напомнил, что страны ЕС заморозили таможенное сотрудничество с Россией, о чем официально уведомили.

«Поэтому то, как они на своей территории распоряжаются основными принципами таможенного оформления может вызывать только сожаление и непонимание, а повлиять на них мы не можем, по крайне мере силами таможни», — отметил врио главы ФТС.

 Говоря о возможных ответных действиях Давыдов выразил надежду, что Россия «подобный беспредел творить не будет», поскольку «мы цивилизованные люди в отличие от них».


Еще по теме
Блинкен заявил о готовности Украины к переговорам с Россией
Американский эксперт заявил о победе Путина на саммите G20
Лавров отверг заявление Армении о сдаче Россией Карабаха
Байден опозорился на саммите «Большой двадцатки»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Наука признала женский оргазм атавизмом
Выбывший из детского «Голоса» участник покорил «Голос. Уже не дети»
Загадочное «золотое яйцо» нашли на дне Тихого океана
Стали известны участники второго выпуска «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
58
США передадут активы российских бизнесменов ветеранам ВСУ
47
Хлеб подорожает на 10%
32
Тактика российских военных ошарашила украинских генералов
32
Путин анонсировал грандиозные планы развития России
32
Эстония первой узаконит изъятие российских активов