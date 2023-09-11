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Поклонница Shaman'a упала в обморок во время танца с артистом

Источник:
Sibnet.ru
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Девушка потеряла сознание прямо в объятиях Shaman'a, когда тот танцевал с ней на сцене перед зрителями на концерте в Санкт-Петербурге.

В Сети появилось видео с инцидентом. Shaman исполнял песню «Ты моя» спустился к зрителям и пригласил на танец поклонницу. Поднявшись на сцену, пара начала танцевать, а в конце композиции у девушки подкосились ноги, и она начала падать.

Певец еле удержал поклонницу, затем подбежала охрана и унесла ее за кулисы. Shaman проводил их, а затем вернулся на сцену и продолжил выступление.

После инцидента в телеграм-канале Shaman'a появился комментарий о случившемся.

«Сразу после концерта мне сообщили, что с девушкой, которая потеряла сознание во время нашего танца, все в порядке. Просто немного переволновалась, да и на "Газпром Арене", думаю, вы заметили, было жарковато. Не переживайте, ей помогли уйти за кулисы и оказали необходимую помощь», — говорится в сообщении.

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