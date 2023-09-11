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МИД России предупредил об угрозе войны на Корейском полуострове

Источник:
ТАСС
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Военно-политическая эскалация вокруг Корейского полуострова свидетельствует о приближении кризиса в этом регионе, заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.

Отчетливый признак кризиса — «эскалация военно-политической напряженности и нарастание воинственной риторики между ключевыми противоборствующими сторонами — КНДР, а также США и их союзниками в лице Республики Корея и Японии», цитирует ТАСС Зиновьева.

«С прошлого года со стороны последних наблюдаем наращивание военной активности в субрегионе», — отметил дипломат. По его словам, в регионе проводятся беспрецедентные по масштабам военные учения, и США стягивают средства своего стратегического потенциала.

«Впервые с 1981 года в южнокорейских водах появилась американская подлодка "Кентукки" с баллистическими ракетами в ядерном оснащении. Недавно завершились американо-южнокорейские военные маневры Ulchi Freedom Shield, к участию в которых Вашингтон привлек свои космические силы и представителей стран, сражавшихся под флагом "Командования ООН" в период Корейской войны в 1950-1953 годы», — пояснил дипломат.

Зиновьев подчеркнул, что КНДР предупреждает об опасности подобных приготовлений, чреватых прямым военным столкновением, заявляя о готовности защищать суверенитет посредством ядерного оружия. «Ситуация в субрегионе становится все более опасной», — заключил дипломат.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Западным лжецам и преступникам из США, Европы и прочим, организовавшим кровавый гос. переворот на Украине...

Nik3316

я тебя удивлю, но в ЕС ты пахнешь как русский мир)))))))) и смотрят на тебя так же... они не отличают...

mosquito__2010

"Я - головка от часов Заря." (С)

pepelmetal

Как зелик и обещал, рыб кормить