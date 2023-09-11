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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Блинкен заявил о готовности Украины к переговорам с Россией

Источник:
ТАСС
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Украина будет готова пойти на переговоры с Россией, если с такой инициативой выступит Москва, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Как именно все это закончится, где будут проходить линии, предстоит решать украинцам. Но во время визита в Киев я увидел серьезный настрой на то, чтобы продолжать усилия по возвращению территории. А что касается переговоров, то для танго нужно двое. Пока мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны президента Владимира Путина», — цитирует ТАСС Блинкена.

По его словам, если Путин проявит такой интерес, то «украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, и мы будем сразу за ними». «Все хотят, чтобы это война кончилась, но она должна кончиться на справедливых и устойчивых условиях, которые будут отражать суверенитет и территориальную целостность Украины», — отметил Блинкен.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной. Но есть препятствие: президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил норму о запрете переговоров с Путиным.

Москва также подчеркивает, что на переговорах не может идти речи о выводе российских войск из новых регионов страны.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

Западным лжецам и преступникам из США, Европы и прочим, организовавшим кровавый гос. переворот на Украине...

Nik3316

я тебя удивлю, но в ЕС ты пахнешь как русский мир)))))))) и смотрят на тебя так же... они не отличают...

mosquito__2010

"Я - головка от часов Заря." (С)

pepelmetal

Как зелик и обещал, рыб кормить