Блинкен заявил о готовности Украины к переговорам с Россией

Украина будет готова пойти на переговоры с Россией, если с такой инициативой выступит Москва, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Как именно все это закончится, где будут проходить линии, предстоит решать украинцам. Но во время визита в Киев я увидел серьезный настрой на то, чтобы продолжать усилия по возвращению территории. А что касается переговоров, то для танго нужно двое. Пока мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны президента Владимира Путина», — цитирует ТАСС Блинкена.

По его словам, если Путин проявит такой интерес, то «украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, и мы будем сразу за ними». «Все хотят, чтобы это война кончилась, но она должна кончиться на справедливых и устойчивых условиях, которые будут отражать суверенитет и территориальную целостность Украины», — отметил Блинкен.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной. Но есть препятствие: президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил норму о запрете переговоров с Путиным.

Москва также подчеркивает, что на переговорах не может идти речи о выводе российских войск из новых регионов страны.