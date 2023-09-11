Киев пообещал применить F‑16 в бою уже этой зимой

Украинские военно-воздушные силы могут начать использовать в боевых действиях истребители F-16 уже грядущей зимой, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на военные источники в Киеве.

Киевские власти рассчитывают, что обучение украинских летчиков на F-16 начнется в этом или следующем месяце. Небольшое количество пилотов будут готовы вести боевые действия на этих самолетах уже к февралю, рассказали источники WSJ.

По их мнению, американские специалисты могут в течение пяти месяцев подготовить группу из не более чем 10 летчиков, владеющих английским языком.

Издание отмечает, что в США более осторожны в оценках. Кроме обучения летчиков в ВВС Украины нужно наладить систему технического обслуживания F-16.

Вооруженные силы Украины смогут начать боевое применение F-16 в середине 2024 года, а, возможно, значительно позже, считают американские эксперты.