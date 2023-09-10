Определился победитель шоу «Выжить в Дубае»

Финал шоу «Выжить в Дубае» состоялся в эфире ТНТ в воскресенье, 10 сентября. За победу боролись четыре участника Павел Мамаев, Анна Хилькевич (звездная команда) и Дарья Александрова и Татьяна Минжуренко (народная команда).

Первое испытание участники проходили в паре: Хилькевич с Мамаевым и Александрова с Минжуренко. Парам, скрепленным наручниками, нужно было пройти полосу препятствий с водой во рту и наполнить колбу с ключом, чтобы расстегнуть наручники. Звезды справились быстрее в то время, как девушки народной команды застряли на одном этапе полосы.

Фото: © пресс-служба ТНТ

Далее бороться за победу пришлось бороться Мамаеву и Хилькевич, между которыми был конфликт на протяжении всего проекта.

Финалисты сыграли в три логические игры, по итогам которых определился победитель. Со счетом 2:1 победил Павел Мамаев.

Хилькевич говорила, что, если победит, то главный приз в 10 миллионов рублей раздаст участникам народной команды. Мамаев сказал, отдаст деньги на благотворительность.