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Американский эксперт заявил о победе Путина на саммите G20

Источник:
РИА Новости
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Итоговая декларация саммита G20 в Нью-Дели является актом капитуляции перед президентом России Владимиром Путиным, считает обозреватель Business Insider Чарльз Дэвис.

«Члены G20 соглашаются называть вторжение России на Украину "войной на Украине" вместо "войны против Украины" в знак капитуляции перед Путиным, которого там даже не было», — приводит РИА Новости мнение Дэвиса.

По его словам, Запад фактически признал российскую позицию, согласно которой киевский режим является нелегитимным из-за государственного переворота в 2014 году, а сама Украина представляет из себя искусственную конструкцию.

В Нью-Делийской декларации содержится призыв действовать в отношении конфликта на Украине в соответствии с уставом ООН. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявила, что половина членов организации отказалась трактовать украинские события в интересах Запада.

Декларация отражает сбалансированную позицию по Украине и стремление урегулировать конфликты по всему миру, отметила она.


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