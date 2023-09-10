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Лавров отверг заявление Армении о сдаче Россией Карабаха

Источник:
РИА Новости
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Заявления официальных лиц Армении о том, что Россия якобы сдала Нагорный Карабах, не соответствуют действительности, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Какой-то деятель, по-моему глава парламента, позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить. Он сослался на то, что Карабах был отдан Россией Азербайджану, когда Путин, Пашинян и Алиев подписали в ноябре 2020-го первые трехсторонние договоренности», — приводит РИА Новости слова Лаврова, сказанные им на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Глава МИД России подчеркнул, что «это абсолютно не соответствует действительности». « этом документе вообще ничего не говорится о статусе Карабаха, а все три лидера тогда исходили из того, что по этому вопросу еще предстоят переговоры, пояснил Лавров.

«Но когда впоследствии в Праге, куда были приглашены президент Азербайджана и премьер Армении, они подписали заявление, в котором говорится, что они признают Алма-Атинскую декларацию 1991 года, — все вопросы закрыты», — отметил министр.

Таким образом, премьер Армении подписался под документом, в соответствии с которым Нагорно-Карабахская область признается частью Азербайджана.

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