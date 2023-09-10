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СМИ узнали о тайном ребенке Илона Маска

Источник:
РИА Новости
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Американские СМИ узнали, что у американского предпринимателя Илона Маска есть тайный ребенок от канадской певицы Граймс.

Мальчика зовут Техно Механиус, а его прозвище — Тау. Возраст ребенка не разглашается. Вместе с Техно Механиусом у Маска теперь есть десять известных общественности биологических детей от трех разных женщин, приводит РИА Новости материал Business Insider.

Маск был дважды официально женат. От первого брака (2000-2008) с Джастин Уилсон у него пятеро детей. Со второй женой — британской актрисой Талулой Райли — Маск состоял в браке в 2010-2012 и 2013-2016 годах.

С мая 2018 года миллиардер был в гражданском браке с канадской певицей Граймс. В 2020 году у пары родился первенец, которому они дали имя X A-12. В сентябре 2021 года они расстались, а в конце 2021 года у пары появился второй ребенок. Девочка, которую выносила суррогатная мать, получила имя Экза Дарк Сайдириэль.

В 2022 году стало известно, что у Маска и директора по операциям основанной им компании Neuralink Шивон Зилис в 2021 году тайно родились близнецы.

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