Британские власти разозлились, увидев кадры с уничтоженным российскими войсками танком Challenger 2, рассказал американский журналист Джексон Хинкл

«Не думаю, что Соединенному Королевству понравился тот факт, что Россия вывела из строя эти танки», — цитирует РИА Новости Хинкла.

Начальник британского Генштаба Патрик Сандерс заявил, что испытал сильные эмоции, когда увидел подрыв Challenger 2 в зоне специальной военной операции.

По мнению Хинкла, британцы отказываются поставлять новые машины взамен подбитых, поскольку уже передали 14 штук Киеву и, возможно, сами испытывают дефицит такой техники.

Хинкл отметил, что ликвидация западного оружия российскими артиллеристами — это очень плохой маркетинг для танков Challenger, Leopard и других военных систем НАТО.

«Уничтожение этих бронемашин — отличная реклама русского оружия», — резюмировал журналист.