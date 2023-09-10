Систему противодействия подставным ДТП создали в России

Система противодействия подставным ДТП на основе искусственного интеллекта (ИИ) начала применяться в России, сообщили в НТИ «Автонет».

Система смогла предотвратить более 150 подобных ДТП за последний месяц. Она собирает информацию с помощью встроенного в смартфон гироскопа и сопоставляет данные о столкновении автомобиля. Если смартфон не зафиксировал удар, то гироскоп и акселерометр его не зарегистрируют, что позволит избежать подставных аварий, рассказали «Известиям» в «Автонете».

В настоящий момент механизмом на основе ИИ пользуется онлайн-сервис по страхованию автомобилей Simble. Внедрение такой системы рассматривают и другие страховые фирмы.

Подставные ДТП представляют собой вид мошенничества, при котором попавшие в аварию владельцы автомобилей пытаются оформить страховые выплаты постфактум.