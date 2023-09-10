Россияне составили список самых дорогих городов‑миллионников

Самыми дорогими для жизни городами-миллионниками россияне считают Москву, Ростов-на-Дону, Краснодар и Уфу? следует из результатов опроса сервиса Superjob.

«Мегаполисом с самой высокой стоимостью жизни в этом году вновь (как и в 2021-2022 годах) является Москва: 53% жителей назвали столицу дорогим городом. О высоких ценах в Ростове-на-Дону рассказал каждый второй. Краснодар и Уфу оценили как дорогой город по 49% их экономически активного населения», — приводит ТАСС результаты опроса.

В топ-5 дорогих мегаполисов попали Санкт-Петербург (46%) и Нижний Новгород (44%). Замыкает рейтинг Воронеж (36%), Омск (35%) и Челябинск (25%).

В большинстве мегаполисов самым «неподъемным» приобретением респонденты назвали недвижимость. Также жители считают дорогими продукты питания, стоимость жилищно-коммунальных услуг, проезд на общественном транспорте и товары народного потребления (одежду, обувь, технику и др.).