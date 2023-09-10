Россияне составили список самых дорогих городов‑миллионников

Самыми дорогими для жизни городами-миллионниками россияне
считают Москву, Ростов-на-Дону, Краснодар и Уфу? следует из результатов опроса
сервиса Superjob.
«Мегаполисом с самой высокой стоимостью жизни в этом году
вновь (как и в 2021-2022 годах) является Москва: 53% жителей назвали столицу
дорогим городом. О высоких ценах в Ростове-на-Дону рассказал каждый второй.
Краснодар и Уфу оценили как дорогой город по 49% их экономически активного
населения», — приводит ТАСС результаты опроса.
В топ-5 дорогих мегаполисов попали Санкт-Петербург (46%) и
Нижний Новгород (44%). Замыкает рейтинг Воронеж (36%), Омск (35%) и Челябинск
(25%).
В большинстве мегаполисов самым «неподъемным» приобретением
респонденты назвали недвижимость. Также жители считают дорогими продукты
питания, стоимость жилищно-коммунальных услуг, проезд на общественном
транспорте и товары народного потребления (одежду, обувь, технику и др.).