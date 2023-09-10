Врач обратила внимание на вред арбузов

Чрезмерное употребление арбузов вредно и может привести к проблемам со здоровьем, предупредила врач-диетолог Марина Шестакова.

В арбузе, который в основном состоит из воды и сахара, зашкаливает содержание глюкозы и фруктозы. На 100 граммов продукта приходится 10 граммов сахара, приводят «Известия» слова Шестаковой.

В этой связи в сутки не стоит есть больше 150 граммов арбуза за раз, поскольку если съесть 300–400 граммов, то в организм попадет до 50–100 граммов фруктозы, посоветовала врач.

Она отметила, что арбуз в больших количествах опасен для людей с диабетом, инсулинорезистентностью, а также для тех, у кого имеется лишний вес и жировой гепатоз печени.

Ранее врач Татьяна Тарадеева рекомендовала есть арбуз в первой половине дня. Употребление его вечером даст нагрузку на мочевыделительную систему в ночное время и не позволит хорошо выспаться.