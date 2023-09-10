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Россия возобновит производство танков Т-80

Источник:
Sibnet.ru
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Российские танки Т-80БВМ
Российские танки Т-80БВМ
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») возобновит создание танков Т-80 с нуля, сообщил генеральный директор УВЗ Александр Потапов.

«Такая задача стоит, по крайней мере, военные перед нами ее поставили», — сказал он в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

По его словам, идет взаимодействие и проработка вопросов с министерством промышленности и торговли, «потому что это требует, соответственно, мощностей новых».

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T-80 — основной боевой танк. Принят на вооружении в 1976 году. Его главная особенность — газотурбинный двигатель. Машина неоднократно модернизировалась.

Сейчас российская армия получает танк Т-80БВМ. Он оснащен системой управления огнем «Сосна-У», более совершенным 125-миллиметровым орудием 2А46М-4 доработанным газотурбинным двигателем мощностью 1250 лошадиных сил.

На танк установили противокумулятивными решетчатые экраны и комплекс модульной динамической защиты «Реликт».

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volodey19760802

А как пиарили то их, как пиарили..... И смех, и грех.........

physx

Выход Косово из состава Сербии США поддержали, надо им напомнить про демократию, нужно уважать желание...

mosquito__2010

Закономерно. Земля круглая, потому майданный бумеранг как правило возвращается.

pepelmetal

Как зелик и обещал, рыб кормить