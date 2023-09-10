Концерн «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») возобновит создание танков Т-80 с нуля, сообщил генеральный директор УВЗ Александр Потапов.

«Такая задача стоит, по крайней мере, военные перед нами ее поставили», — сказал он в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

По его словам, идет взаимодействие и проработка вопросов с министерством промышленности и торговли, «потому что это требует, соответственно, мощностей новых».

T-80 — основной боевой танк. Принят на вооружении в 1976 году. Его главная особенность — газотурбинный двигатель. Машина неоднократно модернизировалась.

Сейчас российская армия получает танк Т-80БВМ. Он оснащен системой управления огнем «Сосна-У», более совершенным 125-миллиметровым орудием 2А46М-4 доработанным газотурбинным двигателем мощностью 1250 лошадиных сил.

На танк установили противокумулятивными решетчатые экраны и комплекс модульной динамической защиты «Реликт».