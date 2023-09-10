ЕС запретил россиянам ввозить личные смартфоны и автомобили

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить личные вещи, в том числе смартфоны и ноутбуки.

«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — приводит РБК разъяснение ЕК.

Кроме того, россиянам запретили ввозить в ЕС некоторые личные вещи: мобильные телефоны, ноутбуки, чемоданы, косметику, изделия из кожи и меха и даже средства личной гигиены.

В последнее время россияне, въезжавшие на территорию Евросоюза, столкнулись с арестами своих личных автомобилей на таможне. Их обвиняют в нарушении регламента ЕС, запрещающего провозить товары, которые могут принести «значительную выгоду России и повлиять на дестабилизацию Украины».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала изъятие частных автомобилей у россиян правовым произволом.