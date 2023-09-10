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Шольц на саммите G20 не сумел «отвесить пощечину» России

Источник:
РИА Новости
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Итоговая декларация саммита G20 в Нью-Дели сорвало планы канцлера Германии Олафа Шольца «отвесить пощечину» России, пишет немецкая газета Zeit.

Год назад на саммите G20 на Бали была принята декларация с осуждением спецоперации на Украине. Принятие такой декларации Запад интерпретировал как «звучную пощечину» России, приводит РИА Новости содержание статьи.

«Шольц говорил о том, что произошло важное прояснение в решающий момент этого конфликта. Теперь он признает то, что уже невозможно скрывать. В итоговой декларации (саммита G20 2023 года в Нью-Дели) нет осуждения (России), не было упоминания и о "пощечине"», — пишет издание.

Декларации саммита G20, прошедшего в Нью-Дели, содержит призыв действовать в отношении конфликта на Украине в соответствии с уставом ООН.

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volodey19760802

А как пиарили то их, как пиарили..... И смех, и грех.........

physx

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mosquito__2010

Закономерно. Земля круглая, потому майданный бумеранг как правило возвращается.

pepelmetal

Как зелик и обещал, рыб кормить